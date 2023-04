Top e Flop Genoa-Reggina: Coda fa sorridere il Genoa, Martinez provvidenziale, Bouah troppo timido

L'attaccante ed il portiere decisivi per la vittoria del Genoa

Allo stadio “Luigi Ferraris” di Genoa termina 1-0 il match tra i liguri ed i calabresi. Sembra essere infinita la crisi per la squadra di Inzaghi che non riesce più a trovare la vittoria e vede la zona playoff che si allontana, i rossoblu, al contrario degli amaranto continuano a vincere e sono sempre più vicini a centrare l’obiettivo della promozione diretta.

I TOP – Coda: Avere un attaccante come lui in serie B è un lusso che pochi possono permettersi e il suo nono gol stagionale ne è la conferma, incrocia benissimo e la mette dove Colombi non poteva arrivare.

Martinez: Se nel dizionario si cerca la parola “personalità” il suo nome probabilmente lo si ritrova tra i sinonimi, si fa trovare pronto nelle azioni offensive degli amaranto soprattutto al 95° quando fa un miracolo che salva il risultato e regala la vittoria ai padroni di casa.

FLOP – Bouah: Si nota la sua inesperienza ogni qualvolta si trova a puntare Criscito che non si fa mai superare.

CARMELO ZAMPAGLIONE