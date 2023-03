Eccellenza e Promozione: Gioiese e Vigor preparano la festa, ma la Palmese…

Domenica 2 aprile potrebbe verificarsi una doppia festa tra Eccellenza e Promozione, categoria questa dove si è già celebrata la vittoria del Girone A da parte del Digiesse Praiatortora, che con il successo di mercoledì nel recupero contro il Villaggio Europa Rende, ha aritmeticamente chiuso la pratica staccando con tre gare di anticipo il biglietto per l’Eccellenza 2023/2024.

Il discorso per il primo posto potrebbe chiudersi prima di Pasqua anche nell’altro girone così come nella categoria superiore. In Eccellenza, già domenica scorsa per circa un’ora, la Gioiese è stata in Serie D, poi il gol del successo della Promosport sul Brancaleone ha costretto la squadra viola a rimandare di una settimana l’imminente festa. Il Polivalente, domenica 2 aprile, sarà allestito a festa e tinteggiato di viola per la sfida con il Bocale. Vincendo, la squadra di Graziano Nocera sarà aritmeticamente promossa, tuttavia anche un risultato diverso potrebbe alla fine risultare utile, in base a quanto accadrà tra Scalea-Promosport, terza contro seconda: la mancata vittoria dei lametini consegnerebbe la Serie D aritmetica alla Gioiese anche in casa di sconfitta viola. Tuttavia, data la cornice di pubblico che ricoprirà il Polivalente, Spanò e compagni non baderanno a far calcoli, consapevoli di essere padroni del proprio destino.

Situazione apparentemente delineata nel Girone B di Promozione, con la Vigor Lamezia a +9 su Palmese e Ardore a 3 gare dal termine: manca un solo punto ai lametini per festeggiare il ritorno in Eccellenza, tuttavia domenica 2 aprile al “D’Ippolito” l’avversario della capolista sarà proprio la Palmese. I neroverdi hanno l’ultima chance per tentare una disperata rimonta, che per concretizzarsi dovrebbe prevedere non solo le successive vittorie contro Melicucco e San Giorgio, ma anche le contemporanee successive battute d’arresto della Vigor contro Archi e Ardore. Sicuramente la Palmese può rimpiangere i tanti punti persi per strada, soprattutto nell’ultimo mese durante il quale ha pareggiato contro Ravagnese, Cinquefrondese e Deliese, perdendo infine con l’Ardore. E proprio a proposito della matricola ionica, così come accaduto lo scorso anno in Prima Categoria, potrebbe provare a mettere i bastoni tra le ruote alle favorite fino alla fine anche tramite i playoff.