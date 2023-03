Reggina, il club smentisce l’articolo odierno de “La Gazzetta dello Sport”

Ultime News

Mister Filippo Inzaghi convoca 23 calciatori per la trasferta di Genova. Di seguito l’elenco completo: Portieri: Aglietti, Colombi, Contini. Difensori: Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Gagliolo, Liotti, Loiacono,...

Testa, cuore e gambe. La Reggina è attesa dall’importante anticipo sul campo del Genoa, il valore dell’avversario è sotto gli occhi di tutti ma gli amaranto sono pronti a vendere cara la pelle per tornare a muovere una...

In vista della gara tra Genoa e Reggina, in programma venerdì sera allo stadio Luigi Ferraris, si riporta quanto reso noto dalla società ospitante. INFORMATIVA SETTORE OSPITI Per chi raggiungerà lo stadio con i mezzi propri o...