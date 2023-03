Eccellenza, rocambolesco pareggio nel recupero tra Gioiosa e Paolana

ECCELLENZA – Recupero 25^ giornata (29/03/2023)

Gioiosa Jonica-Paolana 2-2

Match sospeso lo scorso 19 marzo all’intervallo sul risultato di 1-1 (vantaggio locale di Tromba, pari ospite con l’autogol di Ferrara), nel secondo tempo giocato in data 29 marzo al “Ninetto Muscolo” di Roccella i biancorossi sono tornati in vantaggio con Ferreira, pari biancoazzurro in pieno recupero grazie a Neves.

Classifica

62 Gioiese

54 Promosport

51 Scalea

45 Brancaleone

44 Reggiomediterranea

40 Isola Capo Rizzuto

38 StiloMonasterace

37 Morrone

35 Rende

33 Soriano

32 Sersale

32 Paolana

31 Gioiosa Ionica

25 Gallico Catona (-2)

23 Bocale ADMO

10 Città di Acri

CITTÀ DI ACRI ARITMETICAMENTE RETROCESSO IN PROMOZIONE