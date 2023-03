E adesso? Gli ultimi aggiornamenti

La Reggina ha ricevuto in via ufficiale il deferimento. La società si è detta fiduciosa di poter dimostrare la sua correttezza

Adesso però è giunto il momento di far parlare il campo. Con 8 sconfitte nel 2023 la Reggina continua a stringere i denti ancora in zona playoff promozione. I prossimi incontri saranno decisivi per le sorti della squadra calabrese.

Una stagione altalenante

Quello della Reggina è un campionato strano che sembra poter riservare ancora colpi di scena. Dopo un inizio campionato brillante, la squadra di Inzaghi sembra adesso arrestare la colpa. Complici anche alcune vicende societarie che sembrano destabilizzare la squadra. L’altalena che sta vivendo la squadra dello Stretto, è chiara anche nei risultati ottenuti dall’inizio di questo 2023. Sono infatti 8 le sconfitte e due vittorie contro Ternana e Modena. Di fatto gli amaranto non vincono dallo scorso 25 febbraio. Sembra comunque che la sosta per le nazionali abbia giovato alla squadra calabrese che ha avuto modo di rifiatare anche psicologicamente e di ripensare all’andamento di questa seconda parte di campionato in cui non sono riusciti a brillare come avrebbero voluto. Al Sant’Agata si è lavorato molto per preparare nel migliore dei modi questo rush finale che può rivelarsi ancora inaspettato. Certo dover fare i conti con gli extracampo non deve essere stato facile per i giocatori di Pippo Inzaghi ma ora è tempo di accantonare tutte le questioni che stanno oltre il campo da gioco e conservare testa e muscoli per chiudere nel migliore dei modi questo campionato. Quello che serve ora è infatti riuscire a totalizzare, fino alla fine del campionato il maggior numero di risultati utili per scongiurare possibili pericoli, anche in virtù di una possibile penalizzazione, che significherebbero non centrare neanche i playoff.

Una classifica che deve cambiare

Attualmente gli amaranto si trovano in 7 posizione a meno 20 punti dal Frosinone, capolista. Tuttavia non sembra essere tutto perduto. Ragionando sui dati verrebbe da dire che la squadra sta dilapidando tutto quanto ottenuto nel girone d'andata. Nella prima parte di campionato, infatti, i ragazzi avevano totalizzato 36 punti arrivando addirittura secondi in classifica. Sembra che la sosta natalizia abbia minato alla serenità della squadra che comunque è stata vessata sia da un mercato invernale piuttosto scarso, sia da vicende abbastanza complicate che hanno riguardato l'aspetto societario ed economico. Adesso è tempo di lasciarsi alle spalle tutte queste cadute e puntare a dare il massimo per tornare a splendere nel calcio che conta. La Reggina ha una storia che parla al posto suo. Gli amaranto possono vantare diverse partecipazioni in serie A. Dal 1999 sono state infatti 9 le partecipazioni nel campionato di massima serie. Un unicum per la Calabria e per questo club che in 9 anni ha collezionato 83 vittorie e 107 pareggi. Chissà che la storia non possa, ancora una volta, ripetersi e che il mal tempo lasci spazio ad una primavera che significhi rinascita per la squadra. Gli undici di Inzaghi hanno infatti ancora molte opportunità per dimostrare il suo valore e lottare per un posto nei playoff. Questo anche sei i match che dovranno affrontare sono contro le squadre più forti del campionato. Per molti bookmakers, nonostante questi risultati, gli amaranto sono tra i favoriti.

Conclusioni

Quella della Reggina è una storia gloriosa che ha visto diverse partecipazioni anche nella massima serie. In serie A gli amaranto hanno militato per 9 anni ottenendo anche diversi risultati positivi. Oggi la situazione sembra un po’ in ombra anche perché il 2023 non è iniziato nel migliore dei modi. Attualmente i ragazzi di Inzaghi si trovano in 7 posizione in una zona ancora buona per accedere ai playoff di promozione. Sulla squadra è calata anche l’ombra di alcune vicende societarie che hanno di fatto minato gli equilibri dei giocatori seppure adesso, dopo lo stop per le nazionali, siano intenzionati ad accantonare tutto ed a ripetere le prodezze della prima parte di campionato. Questo atteggiamento dovrà essere indispensabile anche perché il Palermo, il Parma, il Como e la Ternana sono praticamente alle costole della squadra della calabrese e sono riuscite a recuperare tutto margine di differenza punti che le separava. C’è da dire che la Reggina deve ancora recuperare la partita contro il Perugia. Quello che resta sarà un rush finale che terrà tutti con il fiato sospeso. Alla fine si può ancora sperare in diversi colpi di scena sebbene le avversarie che restano da affrontare siano abbastanza temibili. Genoa, prossimo avversario, Bari, Como e Frosinone che sono tra le più forti, sono alcune delle prossime avversarie dei calabresi. Serve quindi conservare la giusta concentrazione e dosare le forze per riuscire ad ottenere il massimo da questo campionato.