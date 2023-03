Italia-Ucraina, Fabbian: “Esordio con l’Under 21 nel mio stadio, una doppia emozione”

Al termine del match amichevole tra le Under 21 di Italia e Ucraina, il calciatore amaranto Giovanni Fabbian ha parlato ai microfoni di figc.it, intervistato, tra gli altri, anche da Bernardo Corradi, ex attaccante della Reggina, che ha avuto grandi parole di elogio nei confronti del giovane calciatore.

“Sono molto contento per questo esordio con l’Under 21, – ha affermato Fabbian – poi è avvenuto nel mio stadio ed è stata una doppia emozione per me. Mister Inzaghi è stato fondamentale per me, mi ha dato tutto il tempo per crescere e anche di sbagliare, e non è poco; lo ringrazio molto per questo, cerco sempre di mettermi a disposizione sua e delle squadra, cercando di dare il massimo.”