Festa Azzurra al “Granillo”: l’Italia Under 21 batte l’Ucraina, applausi per Fabbian e Pierozzi

Il “Granillo” riabbraccia dopo tantissimo tempo la nazionale italiana con l’amichevole che l’Under 21 del C.T. Nicolato ha sostenuto contro l’Ucraina. Di fronte due delle prossime partecipanti ai campionati Europei in programma in Georgia e Romania dal 21 giugno all’8 luglio.

L’ultimo test per l’Italia prima della manifestazione ufficiale ha soddisfatto il commissario tecnico, nel 3-1 sull’Ucraina c’è stata tanta qualità, ma anche gioco e determinazione. Molte le palle-gol costruite nel primo tempo, delle quali solo una finalizzata al 19′ dal difensore della Salernitana Matteo Lovato, bravo a svettare di testa su una punizione dello juventino Fagioli, il quale più tardi colpirà a sua volta il palo proprio sugli sviluppi di un piazzato. Nella ripresa arriva inaspettato il pari ucraino al 68′, Kashchuk vince un rimpallo al limite e calcia, Turati, ex portiere amaranto quest’anni al Frosinone, interviene in maniera impacciata contribuendo al gol. Il risultato di parità dura però pochissimo: al 71′ Lorenzo Colombo, attaccante del Milan in prestito al Lecce, impegna il portiere Neshcheret, sulla respinta calcia Oristanio che coglie la traversa, il pallone torna a Colombo che insacca. “Granillo” in festa per il nuovo vantaggio e pochi minuti dopo, al 75′, altro boato per l’ingresso sul terreno di gioco dei due beniamini di casa, Giovanni Fabbian e Niccolò Pierozzi. All’82’ proprio dai piedi di Fabbian nasce la terza rete azzurra: il centrocampista della Reggina apre a sinistra per Oristanio, cross di quest’ultimo per la testa di Colombo che realizza la sua doppietta personale.

Finisce 3-1, applausi per tutti i protagonisti in campo da parte dei presenti sugli spalti del “Granillo”, compreso un folto gruppo di sostenitori dell’Ucraina, applauditi e ringraziati a loro volta dai calciatori in maglia gialloblù per il supporto.