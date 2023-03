Coppa Italia Serie D, si ferma in semifinale il Lamezia Terme

Sfuma ad un passo dalla meta il sogno del Lamezia Terme di raggiungere la finale di Coppa Italia di Serie D. La semifinale giocata al “D’Ippolito” contro il Pineto, alla presenza di una folta presenza di pubblico compresa una rappresentanza della dirigenza della Reggina, ha visto la compagine lametina cedere di misura, gli abruzzesi a segno al 42′ del primo tempo grazie alla firma di Maio. Nonostante un secondo tempo giocato per gran parte in superiorità numerica, il Lamezia non è riuscito a trovare il pareggio per portare la sfida ai rigori.

Finisce 0-1, i gialloblù si fermano prima del traguardo, il Pineto raggiunge in finale i lombardi della Giana Erminio.