Verso Genoa-Reggina, aperta la prevendita per il settore ospiti

E’ attiva dalla mattinata odierna, martedì 21 marzo, la prevendita riservata ai tifosi amaranto che vorranno assistere alla gara Genoa-Reggina, in programma venerdì 31 marzo allo stadio ”Luigi Ferraris” di Genova (calcio d’inizio ore 20:30).

Sarà possibile acquistare online, attraverso il portale TicketOne o nei punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale.

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Il prezzo intero del tagliando per il Settore Ospiti è di € 15,00, mentre per gli Under 16 il costo è di € 10,00. Non sono previste prelazioni di alcun genere o scontistiche relative a sesso o età.

La vendita riservata agli ospiti chiuderà giovedì 30 marzo alle ore 19:00 e non sarà consentito l’acquisto il giorno della gara.

La capienza totale del settore riservato ai tifosi amaranto è di 2.032 posti.

Ufficio stampa Reggina 1914