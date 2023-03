Reggina-Cagliari, Ranieri: “Una bella partita contro un avversario insidioso”

Al termine di Reggina-Cagliari, terminata con il punteggio di 0-4, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei sardi Claudio Ranieri.

“Bisogna far bene, ogni partita va studiata e sudata, la Reggina ha un buon carattere ed è stata insidiosa, per fortuna abbiamo fatto lo secondo gol, dovevamo ripetere il secondo tempo con l’Ascoli; è stata una bella partita intensa e combattuta, complimenti al pubblico di casa e ai nostri tifosi. Quando preparo una partita voglio sempre vincere, non vedo demeriti della Reggina, è una buonissima squadra. Lavoro con questi ragazzi da due mesi, dobbiamo continuare su questa squadra, dubito di poter arrivare secondo anche se la matematica ancora lo consente, la penso così, se non ci riusciamo pazienza. Se non entriamo in cattedrale almeno prendiamo il campanile, eventualmente ci sono i playoff. Il paragone con il Leicester non lo faccio, stiamo recuperando giocatori importanti, questa squadra deve tirar fuori il meglio in allenamento. Il campionato di B dice che tutti all’andata giocano bene, al ritorno conta fare i punti soprattutto adesso che siamo proprio a metà, ho incontrato buone squadre finora. Più che l’allenatore facevo il farmacista, dovevo valutare chi inserire, adesso invece posso scegliere. Non sono fissato con un modulo, li ho fatti tutti in carriera, non credo in fortuna e sfortuna bensì in momenti favorevoli o meno; anche nella vita devi essere tenace e non ci si deve arrendere, anche quando tutto va contro. La Reggina ha fatti un girone di andata meraviglioso, poi le avversarie le hanno studiate, adesso non gli riesce quello che riusciva prima, ma è una signora squadra che non molla mai ed è ben allenata da mister Inzaghi.”