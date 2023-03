Reggina-Cagliari, Inzaghi: “Niente scuse, tifosi e società meritano di più”

Al termine di Reggina-Cagliari, terminata con il punteggio di 0-4, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico amaranto Filippo Inzaghi.

“Oggi non ci sono scusanti, avevamo riposato e lo stadio pieno, dovevamo fare di più; basta chiacchiere, ho detto alla squadra che bisogna pensare di avere zero punti. Sono il primo responsabile, ci prendiamo le critiche e i fischi, dobbiamo ripartire sfruttando la classifica che ancora ci aiuta, se prima abbiamo fatto certe cose possiamo farle ancora. A parte Cosenza le altre sconfitte sono arrivate in maniera diversa, oggi per la prima volta non è stata la Reggina che conosco, sfrutteremo la sosta per recuperare le energie, dobbiamo difendere con i denti la posizione che abbiamo. Dobbiamo tornare a lavorare forte, la classifica è reale e dobbiamo difendere questo piazzamento playoff, sono molto arrabbiato; siamo andati sotto al primo tiro, dobbiamo invertire il trend degli episodi che non girano. Oggi le critiche sono tutte giuste, voglio valutare bene con lucidità, non mi è piaciuto l’atteggiamento, non abbiamo dato un calcio, sono molto deluso, eventualmente cambieremo qualcosa. Il Cagliari ha fatto cinque tiri in porta e quattro gol, dobbiamo difendere meglio senza farci influenzare dalle voci esterne, la gente è stata straordinaria ma ci faremo perdonare presto, questa piazza e questa società meritano molto di più. Trovare colpevoli in questo momento non è corretto, la colpa principale è soprattutto mia. Prima eravamo oltre le aspettative, adesso siamo sotto, dobbiamo ritrovare l’equilibrio, da martedì torneremo a lavorare a testa bassa, Genova è forse la partita perfetta per ripartire. Hernani era febbricitante, Majer ha giocato nonostante un problema fisico stringendo i denti.”