Il poker inflitto dal Cagliari alla Reggina è risultato pesante, non solo per il risultato ma anche per la prestazione opaca della squadra, che al termine dell’incontro ha raggiunto il Centro Sportivo Sant’Agata, il primo passo per un confronto collettivo che dovrà obbligatoriamente fruttare una reazione nelle prossime due settimane, sfruttando la sosta per le nazionali del prossimo weekend.