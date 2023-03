Ex amaranto, Denis: “Avrei voluto chiudere la carriera alla Reggina”

L’ex attaccante amaranto German Denis, grande protagonista dello scorso triennio, in particolare della stagione della promozione dalla C alla B nel 2019/2020, è stato ospite in diretta presso gli studi di Cronache di Spogliatoio. Argomento principale della chiacchierata è stata la Champions League, ma anche e soprattutto il Napoli, dove El Tanque ha trascorso anni importanti della sua carriera. Non è mancato però, grazie alle domande della chat, un pensiero sulla sua esperienza con la Reggina.

“Ho un ricordo bellissimo, – ha affermato Denis – sono arrivato al momento giusto, abbiamo stravinto il campionato di Serie C ma purtroppo non abbiamo potuto festeggiare con i tifosi la vittoria del campionato. Avevamo una curva che somiglia tanto a quelle argentine; in certe partite, ad esempio contro Ternana e Bari c’erano più di ventimila tifosi allo stadio. A prescindere dal calcio, lì ho trovato tantissimi amici. Purtroppo non è finita benissimo la mia esperienza, volevo fare un ultimo anno e chiudere la carriera a Reggio, c’è stato però il cambio di società con il casino successo con il presidente Gallo, la nuova dirigenza aveva un altro progetto e bisognava rispettarlo.”

In un passaggio a tema esultanze, tra chi esulta in modo blando e chi con maggior trasporto, Denis cita anche l’attuale tecnico amaranto Filippo Inzaghi: “Quando segnava, Pippo Inzaghi sembrava un argentino, si trasfigurava nelle sue esultanze.”