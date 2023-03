Serie B, il Giudice Sportivo: Reggina senza Cionek, due squalificati nel Perugia

Il Giudice Sportivo di Serie B si è espresso in merito alle gare della 28^ giornata giocata lo scorso weekend, fermando per un turno dieci calciatori, tra i quali anche il difensore della Reggina Thiago Cionek, che contro il Parma ha rimediato, causa proteste, la sua quinta ammonizione stagionale.

Amaranto a Perugia senza Cionek, mentre tra gli umbri saranno due i calciatori assenti per squalifica: Aleandro Rosi, espulso contro il Sudtirol, e Marcos Curado, il quale ha rimediato il decimo cartellino giallo del suo campionato. Gli altri squalificati di questo turno sono Nicola Falasco dell’Ascoli, Nicola Pavan e Alessandro Salvi del Cittadella, Luca Magnino del Modena, Enrico Del Prato e Franco Vazquez del Parma e Luca Berardinelli del Sudtirol.

Per quanto riguarda la Reggina, ammonizione, la settima stagionale, per Jeremy Menez: le proteste gli costano anche un’ammenda di € 1.000,00 in quanto capitano della squadra. Raggiunge quota sette cartellini gialli anche Zan Majer, uno in meno per Giovanni Fabbian.