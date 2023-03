Reggina, il ds Taibi: “Playoff il nostro obiettivo ma dobbiamo rimanere uniti”

All’indomani della incredibile sconfitta di Cosenza, maturata in rimonta tra il 90′ e il 92′, il direttore sportivo amaranto Massimo Taibi ha preso la parola, rilasciando il proprio pensiero attraverso i profili social del club.

“La società ha fissato il raggiungimento dei playoff come direzione stagionale, la squadra ha nelle corde la possibilità di raggiungere l’obiettivo ma per farlo bisogna essere tutti uniti, calciatori, società e tifosi. Credo che bisogna guardarsi negli occhi con i ragazzi e lo staff, da domani saremo in ritiro, ci servirà per fare quadrato e unirci di più, nei momenti negativi si deve essere forti per uscore da questa situazione. Tutti uniti possiamo raggiungere il nostro obiettivo, da oggi pensiamo al Parma. Confidiamo nella nostra straordinaria tifoseria, che ci possa accompagnare in questo tragitto rimanendoci accanto.”