Reggina-Modena, le pagelle: Pierozzi perfetto, Menez imprendibile

Un’ottima Reggina per 75′ torna al successo al “Granillo”, battuto un Modena arcigno e mai domo che ha tentato fino al 97′ di agguantare il pari. Le pagelle di RNP.

Colombi 6 – Ritrova una maglia da titolare ma non ripaga a sufficienza la fiducia, imperfetto sul gol di Tremolada, si riscatta nella ripresa con una prodigiosa parata su Strizzolo.

Pierozzi 7,5 – Ennesima prova maiuscola condita anche dal gol del primo vantaggio amaranto, perfetto in difesa, negli inserimenti, nell’interdizione, una saetta lungo tutta la corsia destra.

Cionek 7 – Gioca una partita da ripulitore, intervenendo su una gran mole di palloni sporchi e pericolosi in area di rigore e nei suoi dintorni.

Terranova 6,5 – Fa a sportellate con Strizzolo che usa anche le maniere forti per prevalere ma lui lo tiene a bada, fatta eccezione in occasione della traversa colpita all’84’; sfiora nella ripresa il terzo gol amaranto.

Di Chiara 6,5 – Rimasto scoperto, si attarda nel chiudere Tremolada che trova il gol; alimenta il gioco a sinistra consentendo molteplici soluzioni offensive. Dal 94′ Liotti sv

Majer 6,5 – Battagliero e a tutto campo, fondamentali alcune sue chiusure; partita di grande intensità ma nel finale subisce un calo che permette al Modena di prendere campo.

Crisetig 6,5 – Prova di ampio respiro, gestione dei tempi di gioco e dei ritmi del match, grande personalità e scaltrezza.

Hernani 7 – A tratti incontenibile, fa valere tecnica e fisico per conquistare palloni su palloni, trascina gli amaranto dalla cintola in su per 75′, poi è costretto ad un grande sacrificio.

Rivas 6 – Appare un po’ spaesato a destra, punta l’uomo raramente senza riuscire e trovare il guizzo vincente. Dal 66′ Canotto 6 – Prova un apio di volte ad arrivare al gol senza fortuna, prezioso in copertura nel forcing finale.

Strelec 7,5 – Nel vivo del gioco fin dall’inizio, gioca parecchi palloni, ottimo dialogo con i compagni; ferito alla fronte a inizio ripresa, resta stoicamente in campo trovando il gol del nuovo vantaggio. Dal 66′ Gori 6 – Cerca di fornire peso in avanti ma il Modena alza il ritmo e il baricentro e per lui si fa dura.

Menez 7 – L’ispirazione c’è, nasconde il pallone agli avversari con naturalezza, crea parecchie insidie propiziando il gol del raddoppio. Dal 74′ Cicerelli sv

Mister Inzaghi 6,5 – La Reggina del primo tempo va a folate, incontenibile a tratti, a ritmi più blandi in altri, soprattutto quando costretta a respingere i tentativi avversari. Trova un vantaggio meritato ma su una scopertura a centrocampo, sommata ad un’incertezza di Colombi, incassa un beffardo pareggio. Nella ripresa stavolta gli amaranto scendono in campo, tornano in vantaggio e sfiorano la terza rete, ma nel momento in cui il Modena alza il ritmo e prende il sopravvento, tocca a Colombi e alla traversa salvare la vittoria. Una buona Reggina per 75′ che continua però a concretizzare troppo poco.