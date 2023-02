Verso Reggina-Modena, i convocati di Tesser: tra gli assenti l’ex Armellino

Tante assenze per i Canarini, compreso un l'ex centrocampista amaranto; presente invece l'altro ex Coppolaro

Sono 20 i calciatori convocati da Attilio Tesser per Reggina-Modena, gara valida per la 26^ giornata Serie BKT 2022-2023, in programma domani, sabato 25 febbraio 2023, allo stadio Oreste Granillo, con calcio d’inizio alle ore 14.

Indisponibili: Thomas Battistella (lesione crociato anteriore e menisco esterno ginocchio sinistro), Davide Diaw (trauma distorsivo ginocchio destro), Gabriele Ferrarini (trauma distorsivo ginocchio sinistro), Artur Ionita (trauma distorsivo ginocchio destro), Giorgio Cittadini (lesione di primo grado bicipite femorale gamba sinistra), Andrea Poli (stato febbrile) e Marco Armellino (stato febbrile); Shady Oukhadda (squalificato).

PORTIERI: 26 Gagno, 12 Seculin, 1 Narciso.

DIFENSORI: 57 Coppolaro, 28 De Maio, 4 Pergreffi, 3 Ponsi, 33 Renzetti, 15 Silvestri.

CENTROCAMPISTI: 7 Duca, 16 Gerli, 19 Giovannini, 6 Magnino, 8 Mosti, 43 Panada, 10 Tremolada.

ATTACCANTI: 9 Bonfanti, 11 Falcinelli, 20 Mordini, 32 Strizzolo.

Fonte: modenacalcio.com