Reggina, il patron Saladini: “Stiamo seguendo le norme, questa Ã¨ la strada corretta”

Un incontro diverso dal solito, tra la Reggina e la stampa, un appuntamento amichevole, a pranzo in riva al mare, nella cornice del ristorante Royal Reef, per stringersi tutti, sempre più, attorno a questa Reggina. A fare gli onori di casa il patron amaranto Felice Saladini e il presidente Marcello Cardona, raggiunti poi durante il pranzo anche da mister Filippo Inzaghi. In un clima sereno e rilassato, non sono mancati sorrisi e scambi divertenti tra lo stesso patron Saladini e il tecnico Inzaghi, che indossando per un attimo il ruolo del giornalista sollecitato dai presenti, ha chiesto al massimo dirigente “Quando ci porterai in Champions League?”

Prima del pranzo, Felice Saladini ha tenuto un breve discorso ai presenti, toccando alcuni degli argomenti caldi del momento, soprattutto la questione legata al Tribunale e ai contributi, chiarendo l’attuale situazione e mostrandosi fiducioso sull’esito. Di seguito le sue parole.

“Conoscersi è la cosa più importante, siamo qui da poco e gli impegni sono tanti. Abbiamo fatto tante cose in 6 mesi, ottenendo buoni risultati; bisogna avere ben chiaro che l’obiettivo è costruire il futuro della Reggina, si può fare lavorando con trasparenza. Abbiamo usato una norma dello Stato che ci consente di sanare una fase debitoria che abbiamo ereditato molto importante; siamo adesso in mezzo ad una norma dello Stato e una della FIGC, che assolutamente rispettiamo. Credo che il bene del calcio sia avere i conti in ordine e avere società virtuose che vogliono continuare con imprenditori come me per fare il bene di questo sport, ad avere club che puntino al futuro e alla sostenibilità economica. Sono convinto che la strada che stiamo percorrendo sia quella corretta, perché stiamo seguendo le norme. Inzaghi non verrà mai messo in discussione, né lui né Taibi, sono la colonna portante della Reggina sportiva. Abbiamo intenzione di continuare a lavorare, questo è il calcio dove si vince e si perde, ci si deve impegnare per principi e valori. Stiamo lavorando con architetti e ingegneri importanti, abbiamo negoziazioni in corso per un restyling dello stadio e attività complementari che arricchiscano anche il Centro Sportivo di sostenibilità. Servono le infrastrutture che contengano attività, le quali consentano al territorio di vivere meglio e al club di genere quel volano che serve a generare risultati sportivi. La Reggina siete anche voi giornalisti, che per anni avete scritto e parlato di Reggina, e che ci aiutate a vincere le sfide.”