1^ Categoria: tra recuperi e sentenze del Giudice Sportivo, ecco la nuova classifica

Giorni intensi per quanto riguarda il Girone D di Prima Categoria, con la disputa di due recuperi e un risultato deciso a tavolino dal Giudice Sportivo. Mercoledì 22 febbraio si sono giocati due incontri della 17^ giornata e rinviati lo scorso 5 febbraio e ne sono scaturiti due pareggi: reti bianche al “Nocera” di Lazzaro tra i padroni di casa e la Villese, mentre si è conclusa con il risultato di 1-1 la sfida allo “Iaria” tra Pro Pellaro e Siderno.

Successivamente la Villese ha guadagnato altri tre punti grazie al Giudice Sportivo che si è espresso sul match sospeso domenica a Ravagnese contro il Gebbione, con i neroverdi avanti nel punteggio per 2-1. Questo il testo del comunicato ufficiale: “Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara da cui risulta che la gara è stata sospesa al 41° del secondo tempo per aggressione ai danni del direttore di gara da parte di alcuni calciatori (non identificati) dalla società Gebbione 2020 i quali accerchiavano, insultavano, minacciavano e colpivano prima ad un piede e successivamente con una forte pallonata alla schiena il direttore di gara, che veniva pure strattonato dall’allenatore della squadra Gebbione 2020, Sig. Ielo Gianluca, tanto da costringerlo a rifugiarsi con fatica nello spogliatoio arbitrale, dove veniva raggiunto da un calciatore della società Gebbione 2020, non identificato, che tentava di aprire lo spogliatoio arbitrale con un forte calcio, senza riuscirci;

Visti gli artt. 10, comma q del CGS e 64 delle N.O.I.F.;

delibera

1) infliggere alla società GEBBIONE 2020 la punizione sportiva della perdita della gara con punteggio di 0-3;

2) infliggere al Sig, Ielo Gianluca, allenatore della società GEBBIONE 2020, la squalifica fino al 24 maggio 2023;

3) infliggere alla società GEBBIONE 2020 l’ammenda di € 300,00.”

La Villese risale dal penultimo al quintultimo posto.

Classifica

49 Saint Michel

44 Bianco

37 Real Metropolitana

32 Gebbione

31 Taurianova Academy

30 Pol. Bovese

26 Bovalinese

25 Bagnarese (-1)

25 Lazzaro

21 Siderno

21 Pro Pellaro

18 Villese

17 San Gaetano

16 Catona

15 Campese

12 Santa Cristina