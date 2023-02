Eccellenza, il recupero: il Bocale torna a vincere e sperare, battuto il Gallico Catona

I gol di Gille e Sapone decidono il match per la squadra di Saviano; brutto infortunio per Scaramuzzino e Calarco, trasportati in ospedale

Il Bocale ADMO ritrova la vittoria che mancava da ben 13 partite aggiudicandosi il recupero della 20^ giornata di Eccellenza contro il Gallico Catona, un derby reggino dal valore doppio, essendo anche uno scontro diretto per la salvezza. Quella giocata al “Pellicanò” è stata una gara aperta ed emozionante con entrambe le squadre aggressive e vivaci fin dalle prime battute.

Bocale pericoloso con Guglielmo al 6′ da posizione defilata e con Scoppetta che di testa manda alto al 19′; in mezzo doppia chance per il Gallico Catona con Aiello, prima di testa su corner la mette fuori, poi lanciato in velocità viene murato da Marino con un grande intervento. Al 27′ gli ospiti si fanno male (in tutti i sensi) da soli: Scaramuzzino e Calarco si scontrano in elevazione, concedendo a Thomas Gille la palla del vantaggio che il calciatore della Guadalupa non fallisce, battendo Pratticò sull’uscita (a sinistra, foto Santucci); nella circostanza Scaramuzzino riporta un profondo taglio alla fronte mentre Calarco, dopo aver provato a continuare, accusa un malessere e per entrambi c’è il trasporto in ospedale. Dopo la lunga interruzione il Bocale insidia ancora Pratticò, costretto a bloccare prima il tentativo di Sapone, poi quello di Casile.

In avvio di ripresa la squadra di Barillà resta in inferiorità numerica per il secondo giallo rimediato da Aiello. Seppur con l’uomo in meno, i rossoblù non mollano e al 19′ serve il miglior Marino per fermare il tiro a botta di sicura di Sofrà, liberato in area da Bonadio. L’undici di Saviano si riaffaccia dalle parti di Pratticò al 23′, Guglielmo calcia dalla distanza scorgendo il portiere fuori dai pali ma l’esperto numero Uno rientra in tempo e neutralizza il tiro. La difesa di casa regge sugli assalti avversari, mentre dalla parte opposta il nuovo entrato Di Biagio prova a creare situazioni pericolose in contropiede. Al 42′ nuovamente Guglielmo al tiro dal limite, Pratticò blocca; al 46′ il portiere ospite intercetta in tuffo la girata angolata di Di Biagio, ma non può nulla sul successivo diagonale di Fabio Sapone (nell’immagine principale, foto Santucci) che chiude la partita siglando il suo terzo gol in campionato.

Finisce 2-0, il Bocale ottiene il quarto risultato utile consecutivo, la terza vittoria del suo campionato (tutte per 2-0) e si porta a -2 dal Sersale terzultimo e prossimo avversario, domenica, della squadra di mister Cosimo Saviano, il quale si gode anche la prima vittoria da allenatore in Eccellenza. Per il Gallico Catona è una sconfitta che non ridimensiona affatto quanto di buono è stato realizzato negli ultimi due mesi, ma certamente mister Barillà dovrà fare i conti con parecchie assenze domenica per la sfida con l’Isola Capo Rizzuto.

Classifica

51 Gioiese

41 Scalea

41 Promosport

38 Reggiomediterranea*

38 Brancaleone

35 Isola Capo Rizzuto

31 Soriano

30 Morrone*

30 Rende

29 StiloMonasterace

25 Paolana

23 Gioiosa Ionica

21 Gallico Catona (-2)

19 Sersale

17 Bocale ADMO

10 Città di Acri

*una partita in meno