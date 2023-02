Coppa Italia Dilettanti: la Gioiese si ferma a Barcellona, ai quarti va l’Igea Virtus

La squadra viola cede per 2-1 all'Igea Virtus che supera il turno

Si ferma il cammino della Gioiese nella fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. Dopo il pareggio per 1-1 di una settimana fa a Rosarno, la formazione di mister Nocera cede il passo alla Nuova Igea Virtus che al “D’Alcontres” di Barcellona Pozzo di Gotto vince 2-1 qualificandosi per i Quarti di finale.

Viola quasi in formazione tipo, mister Nocera ha a disposizione Curcio, Dascoli, Guerrisi e Staropoli, assenti per squalifica all’andata. Partita vivace con occasioni da entrambe le parti, ma a sbloccare il match sono i padroni di casa al 26′, Vincenzi riceve da sinistra nel cuore dell’area, prova due volte a calciare trovando infine l’angolo lontano. Insiste l’Igea che allo scadere raddoppia con la giocata di Isgrò, calciatore passato più volte dall’Eccellenza calabrese, il cui sinistro trova una deviazione che risulta decisiva. La partita si riapre all’8′ della ripresa quando su corner la difesa di casa va a vuoto e capitan Domenico Stillitano insacca a porta vuota. A questo punto la Gioiese passerebbe il turno segnando un’altra rete, sono vari i tentativi e c’è anche un gol annullato per fallo sul portiere, ma la difesa giallorossa resiste e porta a casa vittoria e qualificazione.

L’onore delle armi per la Gioiese, che potrà adesso pensare solo al campionato, con il consistente vantaggio di 10 punti da amministrare nelle ultime 8 partite.