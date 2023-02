Coppa Italia di Serie D, il Lamezia Terme vola in semifinale dopo i calci di rigore

Missione compiuta per il Lamezia Terme che nel momento più delicato della stagione, rialza la testa e batte la Cavese nei Quarti di finale della Coppa Italia di Serie D, vittoria ottenuta dopo i calci di rigore.

La sfida giocata al “Guido D’Ippolito” era iniziata in salita per la squadra di mister De Luca, sotto al 6′ a seguito del gol di Foggia che approfitta di un errore difensivo. Immediata la reazione dei lametini che al 19′ ristabiliscono la parità grazie ad un calcio di rigore trasformato da Terranova. Il risultato di 1-1 rimarrà tale fino al triplice fischio, per decretare la squadra qualificata servono i calci di rigore. Partono gli ospiti: Bubas coglie il palo, Ludovici e Foggia segnano, Munoz colpisce la traversa; i padroni di casa segnano i primi tre con Terranova, Addessi e Maimone, poi tocca a Borgia con il primo mathc-ball ma il portiere neutralizza il tiro. La festa è solo rimandata perché il quinto penalty della Cavese, calciato da Banegas, termina a lato.

Vince 4-3 il Lamezia Terme dopo i calci di rigore, in Semifinale l’avversario sarà il Pineto, formazione abruzzese che ha battuto 4-1 la Puteolana. L’altra semifinale vedrà in campo l’Adriese, vincente per 3-1 in casa dello United Riccione, contro una tra Crema e Giana Erminio, quarto di finale rinviato all’8 marzo.