Serie B, i risultati della 25^ giornata e la nuova classifica

Reggina Top e Flop Cittadella-Reggina: Crociata guida la rimonta 18/02/2023 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Allo stadio “Tombolato” di Cittadella la Reggina perde 3-2 dopo esser andata negli spogliatoi in vantaggio di due reti ma con un uomo in meno, non bastano le reti di Fabbian e Hernani per vincere, Crociata e Carriero...