Cittadella-Reggina, le pagelle: ingenuità fatale di Fabbian, difesa in tilt

Clamorosa sconfitta per la Reggina, che avanti di due gol al riposo viene ribaltata in dieci dal Cittadella: le pagelle amaranto di RNP.

Contini 5,5 – Compie un paio di interventi, non è fortunato sui gol.

Pierozzi 6 – Si spende tantissimo avanti e indietro, argina l’avversario dalle sue parti, è l’ultimo ad arrendersi.

Cionek 5,5 – Nervoso, fa il suo pulendo l’area più volte ma le punte venete creano fin troppe opportunità.

Terranova 5 – Inganna Contini con la sua deviazione, finisce anche lui nel loop che manda in tilt il reparto.

Di Chiara 5 – Non incide in proiezione, offre poca copertura dalle sue parti, sicuramente sotto tono.

Fabbian 5 – Segna il suo ennesimo gol stagionale ma rovina un buon primo tempo (e la partita amaranto) facendosi espellere, soprattutto la prima ammonizione rappresenta una grave ingenuità.

Majer 6 – Prende un giallo esagerato dopo pochi minuti che potrebbe condizionarne la prestazione, la quale resta tuttavia sempre accorta e limpida. Dal 55′ Crisetig 5 – Appena entrato si prende il giallo, non riesce a tenere alta la squadra schiacciata dall’avversario, distratto sulla terza rete.

Hernani 6,5 – Spende una grande mole di energie, trova un bel gol con il dialogo magico con Menez; esce sfinito in un secondo tempo difficilissimo per gli amaranto. Dal 72′ Lombardi sv

Canotto 5,5 – Poco cercato dai compagni, cerca di dare densità offensiva a destra, ha solo una buona occasione sulla quale interviene Kastrati. Dal 55′ Liotti 5,5 – Si vede poco, non offre la linfa solitamente in grado di immettere in campo.

Menez 6 – Battaglia con la difesa avversaria senza risparmiare colpi, splendida la giocata che vale il raddoppio di Hernani. Dal 55′ Gori 5,5 – Si batte ma gira a vuoto, ha una sola occasione di testa che non sfrutta.

Rivas 6 – Il più pericoloso tra gli amaranto, crea diverse insidie alla difesa di casa, situazioni che ancora una volta non vengono sfruttate. Dal 59′ Loiacono 5 – Distrazione fatale sul terzo gol veneto, è messo sempre in apprensione.

Mister Inzaghi 5,5 – La Reggina cambia atteggiamento iniziale, non aggredisce subito, assorbe le folate avversarie e alla distanza esce con qualità e concretezza portandosi sul meritato doppio vantaggio. L’espulsione di Fabbian complica fin troppo le cose, nella ripresa gli amaranto non entrano in campo, sono sfortunati sull’eurogol di Crociata e restano in balia dell’avversario per tutto il tempo. L’uomo in meno non dovrebbe penalizzare così tanto una squadra che cambia totalmente volto rispetto ai primi 45′, i quattro cambi in un quarto d’ora sembrano essere troppo frettolosi e rivoluzionari, di fatto si rinuncia ad attaccare e preso il terzo gol, la sconfitta è inevitabile.