Serie B, tutti gli avvicendamenti in panchina dopo 24 giornate

18 esoneri per 13 squadre, la Spal raggiunge Brescia e Benevento a quota 3 allenatori in stagione

Sono saliti a 18 i tecnici esonerati in 24 giornate di Serie B, qualcuno anche due volte (Clotet a Brescia), per un totale di 13 squadre che da inizio stagione hanno cambiato uno o più allenatori. Le sole 7 compagini che hanno mantenuto la stessa guida tecnica da agosto e per tutto il cammino fin qui percorso sono: Bari (Michele Mignani), Cittadella (Edoardo Gorini), Frosinone (Fabio Grosso), Modena (Attilio Tesser), Palermo (Eugenio Corini), Parma (Fabio Pecchia) e Reggina (Filippo Inzaghi). Di seguito tutti i cambi avvenuti in panchina fino a questo momento.

Ascoli: Cristian Bucchi fino alla 23^; dalla 24^ Roberto Breda

Benevento: Fabio Caserta fino alla 6^; dalla 7^ alla 23^ Fabio Cannavaro; dalla 24^ Roberto Stellone

Brescia: Pep Clotet fino alla 18^; dalla 19^ alla 20^ Alfredo Aglietti; dalla 21^ alla 23^ Per Clotet; dalla 24^ Davide Possanzini

Cagliari: Fabio Liverani fino alla 18^; Roberto Muzzi per la 19^; dalla 20^ Claudio Ranieri

Como: Giacomo Gattuso fino alla 4^; dalla 5^ Moreno Longo

Cosenza: Davide Dionigi fino all’11^; dalla 12^ William Viali

Genoa: Alexander Blessin fino alla 15^; dalla 16^ Alberto Gilardino

Perugia: Fabrizio Castori fino alla 6^; dalla 7^ alla 9^ Silvio Baldini; dalla 10^ Fabrizio Castori

Pisa: Rolando Maran fino alla 6^; dalla 7^ Luca D’Angelo

Spal: Roberto Venturato fino all’8^; dalla 9^ alla 24^ Daniele De Rossi; dalla 25^ Massimo Oddo

Sudtirol: Leandro Greco fino alla 3^; dalla 4^ Pierpaolo Bisoli

Ternana: Cristiano Lucarelli fino alla 14^; dalla 15^ Aurelio Andreazzoli

Venezia: Ivan Javorcic fino all’11^; Andrea Soncin per la 12^; dalla 13^ Paolo Vanoli