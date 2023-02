Serie B, la Spal cambia ancora allenatore: via De Rossi, arriva Oddo

Si è conclusa dopo 16 partite l’avventura di Daniele De Rossi sulla panchina della Spal. Il tecnico romano, alla sua prima esperienza alla guida di una squadra di club, era subentrato lo scorso 11 ottobre al posto di Roberto Venturato che nelle prime 8 giornate aveva raccolto 9 punti.

La media successivamente portata avanti dai ferraresi con De Rossi in panchina non è migliorata, dato che in 16 partite sono arrivati 15 punti con appena 3 vittorie (5-0 in casa contro il Cosenza e i successi per 1-0 a Parma e Reggio Calabria). Il solo punto raccolto nelle ultime quattro giornate ha portato al nuovo avvicendamento in panchina.

La Spal ha annunciato che il nuovo tecnico è Massimo Oddo, che si avvarrà della collaborazione del vice Marcello Donatelli, del preparatore atletico Luca Guerra e del collaboratore tecnico Stefano Fiore.