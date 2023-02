Reggina-Pisa, Taibi: “Siamo molto amareggiati, è il momento di stare vicini alla squadra”

Al termine della sfida del “Granillo” tra Reggina e Pisa, vinta dai toscani per 2-0, è intervenuto in conferenza stampa il direttore sportivo amaranto Massimo Taibi.

“Quando non arrivano i risultati può mancare la serenità, nel girone di andata girava tutto per il verso giusto, non abbiamo niente da rimproverare alla squadra, bisogna ritrovare serenità. Sono molto amareggiato, ma queste sconfitte fanno parte del calcio. Nel primo tempo ha creato tanto ma non ha concretizzato, oggi si pensava potessimo vincere; quando vieni da due sconfitte e vai in svantaggio, può subentrare un problema mentale. Oggi sarebbe facile attaccare per questi risultati, invece è il momento di stare vicini, le sconfitte non stanno arrivando per mancanza di voglia, quella c’è sempre. Il nostro pubblico ci ha sempre trascinato, è chiaro che siano amareggiati, sanno anche loro che questa squadra sta dando il massimo; veniamo sempre puniti nonostante subiamo poco, non deve essere una scusante, ma serve reagire. I nuovi arrivati? Non è semplice, serve tempo per entrare nei meccanismi, ci sarà tempo per tutti per abituarsi. Questi calciatori ti danno tante possibilità di variare modo di giocare.”