Reggina-Pisa, le pagelle: polveri bagnate in attacco, Bouah in giornata “no”

La Reggina cede immeritatamente al “Granillo” contro il Pisa che porta a casa una vittoria quasi casuale; gli amaranto pagano ancora la scarsa cattiveria sotto porta. Le pagelle dio RNP.

Contini 5,5 – Mai chiamato in causa nel primo tempo, rischiando solo per dei rischiosi disimpegni con i piedi, si trova ad incassare due gol senza neppure rendersene conto.

Pierozzi 6,5 – Indiavolato, percorre chilometri senza commettere un solo errore, fondamentale in attacco tanto quanto in difesa, commette un solo errore in tutta la partita causando il rigore del raddoppio.

Cionek 6 – Partita attenta e priva di sbavature, sempre presente sugli avversari, prende diversi colpi proibiti.

Terranova 6 – Debutto non facile, dopo un minuto è costretto ad una medicazione d’emergenza a seguito di un colpo proibito; per nulla intimorito, gioca con personalità.

Gagliolo 5,5 – Defilato a sinistra, bada soprattutto a contenere le incursioni avversarie da quella parte, commette qualche leggerezza di troppo confermandosi in un momento di scarsa brillantezza. Dal 51′ Bouah 4,5 – Si perde Gargiulo che parte in posizione regolare e insacca il vantaggio pisano, becca due gialli e lascia la Reggina in dieci.

Fabbian 6 – Battagliero e determinato come sempre, nella ripresa la sua intensità cala ma è comunque l’ultimo a mollare; nelle sue incursioni offensive si pesta i piedi un paio di volte con Strelec.

Crisetig 6 – Regia lucida, bada all’essenziale e non si risparmia nel pressing, non riesce però a far alzare il ritmo della squadra nel momento più difficile.

Hernani 6,5 – Tornato ad essere il calciatore ispirato di qualche settimana fa, nonostante una condizione non ottimale, mette comunque in grande apprensione centrocampo e difesa toscana. Dal 73′ Cicerelli sv

Rivas 6 – Un buon primo tempo nel quale si mostra pericoloso e con una gran voglia di fare, crea almeno tre situazioni pericolose che non vengono sfruttate. Dal 61′ Canotto 5,5 – Non incide come accaduto altre volte, sbatte contro la difesa ospite.

Strelec 5,5 – Stretto nella morsa dei difensori avversari ha pochi palloni giocabili, ma si danna l’anima per conquistarne quanti più possibile. Dal 61′ Gori 5,5 – Ha un paio di palloni buoni per riaprire la partita ma non riesce a sfruttarli.

Menez 5,5 – Il solito Menez che brilla per giocate e inventiva, pericoloso in molte circostanze, ma che più volte si incarta su stesso.

Mister Inzaghi 6 – Il ritmo impresso dalla Reggina nel primo tempo è micidiale, il palleggio rasenta la perfezione e obbliga il Pisa ad una partita contraddistinta dal fallo tattico (ben pochi i cartelli estratti nei confronti dei toscani, più volte graziati da un generoso direttore di gara). Manca solo il gol agli amaranto che costruiscono tanto, come al solito, non riuscendo a perforare la difesa ospite e all’improvviso a metà ripresa si ritrovano sotto di due gol, in maniera tanto inconcepibile quanto beffarda.