Reggina-Pisa, Inzaghi: “I fischi ci stanno ma adesso trasformiamoli in applausi”

Al termine della sfida del “Granillo” tra Reggina e Pisa, vinta dai toscani per 2-0, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico amaranto Filippo Inzaghi.

“Gagliolo non stava bene, ha stretto i denti finché ha potuto; nel primo tempo siamo stati quasi perfetti, abbiamo avuto molte situazioni che non siamo riusciti a sfruttare. Vai sotto immeritatamente e la partita cambia, siamo umani; sono sempre più convinto di avere una grande squadra, mi prendo i fischi perché ci stanno, trasformiamoli in applausi. Siamo incazzati per queste sconfitte, non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi; siamo lì a lottare per qualcosa di importante. Nel primo tempo avremmo meritato di finire in vantaggio, poi abbiamo preso ancora una volta un gol al primo tiro; un po’ di ansia ti prende, siamo umani, i ragazzi sono molto giù. Se ci avessero detto a luglio di essere terzi a questo punto, avrei firmato con il sangue. Non penso che gli altri ci sorprendano, giochiamo bene e abbiamo sempre la nostra identità; Bouah è giovane e migliorerà, è entrato bene in partita. Sono amareggiato ma fiducioso, sono sicuro che torneranno gli applausi. Quelli che sono entrati lo hanno fatto in un momento della partita più complicata, non mi piace trovare colpevoli e mi prendo le nostre responsabilità; l’unica ricetta è quella del lavoro, non bisogna dimenticare dove eravamo. I fischi fanno parte di questo mestiere, ma siamo terzi e ce la giochiamo con tutti; se viene una squadra come il Pisa che a gennaio ha speso molto per il mercato e dicono che il pareggio era giusto, è un segno importante. L’arbitro ha fatto una buona partita; abbiamo fatto una buona partita, forse qualcuno ha volato troppo alto. Si tratta di un momento complicato ma non per le prestazioni, abbiamo preso gol con cross dalla trequarti come a Palermo, ci vanno male tutti questi episodi. Con il sorriso e la cazzimma sabato ci riprenderemo tutto.”