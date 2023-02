Verso Reggina-Pisa, Inzaghi: “Avversario ambizioso, un importante banco di prova”

Alla vigilia del match del “Granillo” contro il Pisa, il tecnico amaranto Filippo Inzaghi ha presentato la sfida di campionato.

“Sappiamo su cosa abbiamo dovuto lavorare, a volte siamo stati penalizzati da errori individuali, gli sbagli sono da mettere in preventivo; bisogna migliorare anche se stiamo facendo benissimo, abbiamo una grande identità e siamo stimati da tutti. Abbiamo perso Majer per squalifica, su Hernani deciderò domani anche se è recuperato, ma in caso ci sarà Liotti che ha fatto bene a Palermo. Giocheremo contro una delle squadre migliori, a gennaio si è rafforzata, punta alla Serie A e sarà un banco di prova importante. Penso che verranno per vincere, le ambizioni sono chiare, hanno avuto partite sfortunate ma con D’Angelo sono risaliti dall’ultimo posto; abbiamo 8 punti in più, significa che qualcosa in più abbiamo fatto, non dovremo commettere errori. Il nostro organico è competitivo, a inizio anno avevo letto diverse opinioni pessimistiche; giochiamo bene e dominiamo il gioco, verso marzo o aprile vedremo dove saremo. Terranova è pronto fin dal primo giorno, avrebbe già giocato a Palermo al posto di Cionek ma non stava bene, gli altri sono giovani e qualcuno potrebbe essere in campo domani. Speriamo che per i fattori esterni sia stata solo sfortuna, per il resto dipende da noi, preferisco calciare venti volte in porta, prima o poi così si vince; siamo un po’ sfortunati perché al primo tiro prendiamo gol, a Palermo se non ci fossimo fatti male soli non penso che ne avremmo subiti. I ragazzi sono molto dispiaciuti per alcuni risultati, ma guardo la classifica e sono molto soddisfatti. Il centrocampo a tre rimane, Crisetig e Fabbian giocheranno sicuramente, il terzo lo deciderò domani. Per l’attacco ancora non so chi schierare, domani mattina deciderò, Cicerelli sta molto bene, di Menez sono contento anche se a Palermo non è stata la sua miglior partita; la fortuna della Reggina è stata la squadra. L’orario della partita non è molto fortunato, in trasferta abbiamo un seguito incredibile; tocca a noi trascinare la gente allo stadio ma vedo sempre grande affetto, la gente ha capito che questa squadra mette in campo tutto. Galabinov ci sarà, ha anticipato i tempi di recupero, è sempre stato vicino e ci può dare una mano negli spogliatoi; quando sarà pronto potrà darci una grande mano. Fa piacere che tutti quei ragazzi hanno dato una mano per la città e saranno ospiti della Reggina per la prossima partita, è stata una bella iniziativa.”