Eccellenza, la Reggiomediterranea si gode bomber Fioretti

Sono già 7 i gol segnati in 5 partite da Simone Fioretti, ovvero dal suo arrivo nel mese di dicembre alla Reggiomediterranea. Già al momento del suo annuncio in forza agli amaranto, proveniente dai siciliani del Nebros, era parso come il grande colpo del mercato invernale, tale è la reputazione di un attaccante in grado di lasciare il segno sempre e comunque, tra Serie D ed Eccellenza.

In D, Fioretti vanta oltre 30 reti segnate nelle sue varie esperienze con le maglie di Vigor Lamezia, Campobasso, Agnonese, Igea Virtus, Cittanova, Castrovillari, Palmese e Rotonda. Un calciatore in grado di fare la differenza in un torneo come quello di Eccellenza, come ha pienamente dimostrato domenica contro l’Isola Capo Rizzuto travolgendo la diretta concorrente con ben 4 reti.

Un bomber di razza a disposizione di mister Sorgonà in questa seconda parte della stagione, in cui i punti pesano sempre più e i gol possono determinare i destini delle squadre.

(Nell’immagine principale la rovesciata-assist di Fioretti per Franzò nel derby vinto a Bocale; foto Nicola Santucci)