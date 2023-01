Serie B, il Giudice Sportivo: Reggina a Bolzano senza Majer

In riferimento alle gare della ventunesima giornata di Serie B, il Giudice Sportivo ha fermato per un turno sette calciatori, tra questi vi è il centrocampista Zan Majer della Reggina che non sarà dunque disponibile per la trasferta degli amaranto contro il Sudtirol. Gli altri sei squalificati sono: Giovane dell’Ascoli, Cheddira del Bari, Branca, Mastrantonio e Salvi del Cittadella e Sabelli del Genoa.

Oltre la squalifica di Majer, giunto alla quinta ammonizione, la Reggina registra anche il terzo giallo per Gianluca Di Chiara e il primo invece per mister Filippo Inzaghi.