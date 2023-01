Reggina-Ternana, le pagelle: Fabbian monumentale, Pierozzi da categoria superiore

Una vittoria stoica e fortemente voluta dalla Reggina che in rimonta batte con grande merito la Ternana, la doppietta di Fabbian a sancire il primo successo del 2023. Le pagelle di RNP.

Contini 6 – Chiamato in causa più volte, in particolare nel primo tempo, si dimostra attento e reattivo, eccetto in occasione del gol in cui valuta in maniera imperfetta l’intervento di Pettinari.

Pierozzi 7,5 – Corsa, spinta, lucidità e grande attenzione, una partita gagliarda e di altissimo spessore.

Cionek 7 – Ci mette il mestiere in una lunga lotta contro ostici e imprevedibili avversari, fa valere il fisico quando necessario concedendo ben poco.

Gagliolo 6,5 – Un paio di interventi non da lui, per il resto offre la solita prova fatta di sagacia e caparbietà senza sbavature.

Di Chiara 6,5 – In proiezione offensiva è sempre una preziosa freccia in più, la gran giornata di Diakitè lo costringe agli straordinari in copertura. Dal 75′ Giraudo sv

Fabbian 8 – Arrembante e determinato fin da subito, si fionda sulla sponda di Gori in spaccata riportando il match in parità ed è sempre lui il più lesto insaccando il gol del meritato sorpasso. Ennesima prova da categoria superiore.

Majer 6,5 – Alimenta il gioco con costanza, il brillante Palumbo che gira dalle sue parti lo obbliga ad una estrema attenzione. Dal 75′ Crisetig sv

Hernani 6,5 – Sempre a supporto dei compagni e nel vivo del gioco, sia in difesa che in attacco, le sue giocate non sono mai banali; nella ripresa il ritmo si abbassa e il suo gioco ne risente. Dall’85’ Liotti sv

Canotto 7 – Furore agonistico a tratti incontenibile, crea diverse situazioni pericolose sul suo fronte, colpisce il palo nell’azione del pari; segna un gol meritato che l’arbitro annulla inspiegabilmente al VAR. Dall’85’ Camporese sv

Gori 6,5 – Subito nel vivo del gioco, i compagni lo cercano e lo trovano, riesce a rendersi pericoloso più di una volta; dimostra grande saggezza fornendo l’assist a Fabbian; cala alla distanza pur rimanendo sempre nel vivo della partita.

Rivas 6,5 – Cercato più volte dai compagni riesce spesso a creare reali situazioni di pericolo; si divora due gol clamorosi nel primo tempo. Dal 63′ Cicerelli 6,5 – Offre qualche guizzo e un pizzico di imprevedibilità in un momento di stanca, per l’attimo per calciare in porta in un paio di circostanze.

Mister Inzaghi 7 – Una Reggina pimpante mette sotto la Ternana per i primi venti minuti, i guizzi saltuari degli ospiti si rivelano insidiosi fino ad un inatteso, quanto immeritato, svantaggio. La reazione è immediata, vibrante e soprattutto lucida, la frenesia di sette giorni fa pare dimenticata e il pareggio arriva come una liberazione. Nella ripresa il ritmo cala ma gli amaranto sono padroni del gioco, ma soprattutto non rischiano nulla fino al 90′, trovando invece due gol, di cui uno annullato. La squadra di Inzaghi è viva più che mai, se qualcuno nutriva qualche dubbio, la partita odierna li ha cancellati.