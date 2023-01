Reggina-Ternana, Inzaghi: “Non aver mai mollato Ã¨ il grande merito di questa squadra”

Al termine del match tra Reggina e Ternana, terminata 2-1, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico amaranto Filippo Inzaghi.

“La squadra è stata fantastica come sempre, dobbiamo darci una regolata e fare i complimenti a questi calciatori; torniamo tutti con i piedi per terra e godiamoci la partita fantastica. In due partite in casa abbiamo fatto 40 tiri in porta, di più non posso chiedere. Dopo venti minuti dovevamo essere sul 3-0, è mancata la precisione ma non la personalità, contro una squadra che punta alla Serie A. Il calcio è strano, senza subire mai abbiamo rischiato di andare sotto di due gol. Abbiamo chiaro il nostro obiettivo e tra poco la raggiungeremo. Gori è stato penalizzato perché finora Menez ha fatto bene, non mi sorprende la partita di oggi, è un titolare; questa squadra sta facendo qualcosa di straordinario, non bisognerebbe soffrire per ciò che facciamo. Puoi perdere una partita per un rimpallo, un errore, ma giocando così le partite le vinci; non meritano le critiche ricevute dopo la sconfitta di una settimana fa. Abbiamo una curva da Serie A, piano piano arriveremo tutti a quel livello. Arriveranno partite difficili in cui soffriremo, abbiamo già ottenuto grandi cose e ce le teniamo strette, ad aprile vedremo a che punto saremo, le insidie sono sempre dietro l’angolo. Quel gol lì avrebbe ammazzato un toro, io devo trasmettere serenità ed era tranquillo per il gioco espresso, la squadra ha reagito bene, ci è stato tolto un gol valido ma nonostante ciò non abbiamo mollato, questo è il grande merito. Nel 2023 è incredibile come le regole non siano ancora chiare, Canotto non disturba Mantovani ma l’interpretazione dell’arbitro è stata differente, il gol era regolare.”