Verso Reggina-Ternana, i convocati di Andreazzoli: umbri con molte assenze

La Ternana ha svolto questa mattina la seduta di rifinitura al Liberati in vista della gara di domani al Granillo con la Reggina (fischio d’inizio alle 14.00). Al termine dell’allenamento Aurelio Andreazzoli ha comunicato la lista dei 21 convocati per la trasferta calabrese. Prima chiamata per il difensore della Primavera classe ’03, Denis Koffi, che avrà la maglia n° 31.

Indisponibili: Capuano, Defendi, Ghiringhelli, Donnarumma, Moro e Onesti (infortunati); Favilli e Partipilo (squalificati)

Portieri: Iannarilli, Krapikas, Vitali

Difensori: Bogdan, Corrado, Diakitè, Koffi, Mantovani, Martella, Mazzarani, Sørensen

Centrocampisti: Agazzi, Cassata, Coulibaly, Di Tacchio, Paghera, Palumbo, Proietti

Attaccanti: Capanni, Falletti, Pettinari

Fonte: ternanacalcio.com