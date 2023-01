Basket, supplementare fatale per la Viola, Ragusa vince al “PalaCalafiore”

Una gara infinita al PalaCalafiore, quella fra Pallacanestro Viola e Virtus Ragusa, dove non sono bastati quaranta minuti per decretarne il vincitore, ma solo all’overtime i siciliani sono riuscita a spuntarla sui reggini per 90-95. Il commento.

PRIMO QUARTO

Primo quarto avvincente e ricco di canestri al PalaCalafiore, con le due squadre che dopo i primi dieci minuti di gioco sono sul 26-20 in favore dei nero arancio. Scatenato Davis in casa Viola, autore di dieci punti e già in doppia cifra dopo il solo primo quarto.

SECONDO QUARTO

Allungo Viola nella seconda frazione, con i ragazzi di coach Bolignano che pescano un Provenzani caldissimo dalla panchina capace di arrivare anche lui a stretto giro in doppia cifra e far volare la Viola sul +10. Ragusa riduce minimamente le distanze prima dell’intervallo lungo con il canestro del -8.

TERZO QUARTO

Al rientro dall’intervallo lungo cambia la musica al PalaCalafiore, con gli iblei di coach Bocchino capaci di ribaltare la partita e portare l’inerzia tutta dalla loro parte pur orfani di Franco Gaetano gravato già di quattro falli, pescando in Chessari, Ianelli ed Epifani gli uomini della rimonta. +4 Virtus a dieci dalla fine ed espulso Provenzani per tecnico+antisportivo.

QUARTO QUARTO

Quarto e ultimo quarto caldissimo al PalaCalafiore. Sale in cattedra un ispiratissimo Marchini con due bombe che significano 6-0 di parziale e Viola di nuovo col muso avanti nel match. Ragusa non ci sta e impatta nuovamente la sfida, ma i primi 11 punti del quarto periodo della Viola portano tutti la firma ancora di Davide Marchini, grazie al quale riescono a restare in partita. I giovani Ianelli e Chessari riportano avanti la Virtus, con Spizzichini l’ultimo a mollare in casa Viola, autore di una doppia doppia condita da 17 punti e 11 rimbalzi. Tripla clamorosa di Balic a 2 minuti dalla fine. +4 Viola, ma Calvi non ci sta e riporta il match sul pari 81 a ventuno secondi dalla fine. Parità e palla in mano, se la vuol vedere Marchini. Il tiro è buono, ma balla ripetutamente sul ferro ed esce. E’ Overtime al PalaCalafiore

OVERTIME

Comincia bene la Viola il suo overtime con tre punti sui cinque disponibili ai liberi con Davis e Farina. 1/2 il primo, 2/3 il secondo. Ma dall’altra parte Ianelli con due bombe in fila che spezzeranno definitivamente le gambe alla Viola permette alla Virtus di portare a casa il pesantissimo scontro diretto. Finisce 90-95

TABELLINO

Pall. Viola Reggio Calabria – Virtus Ragusa 90-95 (26-20, 22-18, 13-27, 20-16, 9-14)

Pall. Viola Reggio Calabria: Davide Marchini 21 (6/11, 3/7), Stefano Spizzichini 17 (7/12, 0/1), Vincenzo Provenzani 13 (2/3, 3/4), Amar Balic 11 (1/5, 2/6), Giambattista Davis 11 (4/7, 0/1), Andrea Renzi 10 (4/11, 0/1), Federico Bischetti 3 (1/1, 0/0), Simone Farina 2 (0/0, 0/1), Michelangelo Laquintana 2 (1/1, 0/0), Alessandro rosario Ziino 0 (0/0, 0/0), Alessandro Musolino 0 (0/0, 0/0)

Virtus Ragusa: Roberto Chessari 25 (5/11, 1/2), Giovanni Ianelli 15 (2/7, 3/8), Franco Gaetano 15 (4/7, 1/3), Andrea Epifani 15 (6/7, 1/6), Simon Ugochukwu andrew 9 (2/2, 1/2), Kurt Cassar 8 (1/1, 2/5), Giorgio Calvi 7 (2/2, 1/3), Matteo Zanetti 1 (0/0, 0/1), Andrea Sorrentino 0 (0/0, 0/0), Filippo Valenti 0 (0/0, 0/0)

Comunicato stampa Pallacanestro Viola Reggio Calabria

Serie B, Girone B – Classifica dopo la 15^ giornata

26 Agribertocchi Orzinuovi

24 Gemini Mestre

24 Rucker San Vendemiano

20 Antenore Energia Virtus Padova

16 Aurora Rimadesio Desio

16 Civitus Allianz Vicenza

14 LuxArm Lumezzane

14 UBP Petrarca Padova

14 Lissone Interni Brianza Casa Basket

14 Pontoni Monfalcone

12 Logiman Pallacanestro Crema

12 Infodrive Capo d’Orlando

10 Bergamo Basket 2014

10 Virtus Ragusa

8 Pallacanestro Viola Reggio Calabria

6 Green Basket Palermo