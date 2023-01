Reggina-Spal, le pagelle: prova collettiva opaca per la prima del 2023

La Reggina inizia male il nuovo anno, la Spal passa al “Granillo” grazie all’autogol di Gagliolo sfruttando un approccio negativo degli amaranto nella ripresa. Le pagelle di RNP.

Colombi 6 – Nei primi 45′ blocca sicuro una punizione di Maistro e una conclusione di Dickmann, nella ripresa invece passa dalle sue parti un solo pallone, quello che Gagliolo devia nella propria porta.

Bouah 5,5 – In affanno, Maistro lo supera in velocità più volte, arriva talvolta con un pizzico di ritardo; si propone bene in appoggio. Dal 78′ Cicerelli sv

Camporese 6 – Vince quasi tutti i duelli con Rabbi senza mai andare in sofferenza, prestazione senza eccessi. Dall’83’ Loiacono sv

Gagliolo 6 – Gestione in sicurezza della sua zona di campo e impostazione dal basso, sfortunato nel deviare nella propria porta il corner biancoazzurro.

Di Chiara 6 – Tempestivo e sempre attento, va in appoggio prima di rado, poi con frequenza, offrendo un numero maggiore di soluzioni offensive che non vengono sfruttate.

Fabbian 6 – Battagliero come al solito, si nota molto più per il suo lavoro offensivo da attaccante aggiunto, sfiorando più volte il gol. Dal 78′ Santander sv

Majer 6 – Molta più interdizione che regia quest’oggi, le mezze punte ferraresi lo costringono a compiti di grande sacrificio.

Hernani 5,5 – Principale ispiratore della manovra e più volte a caccia del gol personale, nella ripresa cala drasticamente assieme al resto dei compagni.

Ricci 6 – Prova tre o quattro iniziative insidiose, dimostrandosi in alcuni frangenti il più in palla degli avanti amaranto; risulta importante il suo aiuto in copertura. Dal 61′ Canotto 6 – Va più volte ad un passo dalla rete senza fortuna, buono il suo ingresso nella forma ma non nella sostanza.

Menez 5,5 – Gira sempre molto lontano dall’area, raramente punta l’uomo ma quando riceve palla in posizione invitante riesce a creare chance da rete per sé o per i compagni; prende un’ammonizione evitabile che gli costerà un turno di squalifica.

Rivas 5,5 – Lunghissimi duelli sulla corsia mancina, tante le sue iniziative ma raramente riesce ad avere la meglio e creare situazioni pericolose. Dall’83’ Gori sv

Mister Inzaghi 5,5 – Partita a scacchi con De Rossi che inizia con continui botta e risposta, ma nella seconda parte della prima frazione gli amaranto prendono il sopravvento e vanno vicini al vantaggio. Nella ripresa entra in campo una Reggina spenta e in grande difficoltà che va sotto, prova a reagire ma in maniera inconcludente e raffazzonata, le sostituzioni sono tardive, le occasioni finali non sfruttate avrebbero evitato una sconfitta che risulta immeritata più per i demeriti avversari che non per meriti propri.