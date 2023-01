Reggina-Spal: bilancio favorevole agli estensi nei precedenti al Granillo

Verso Reggina-Spal. Sono 4 i precedenti in Calabria tra le due compagini: 2 successi dei biancoazzurri, un pareggio e una sola vittoria per gli amaranto

Quella in programma sabato pomeriggio alle 14:00 sarà la quinta edizione del match tra Reggina e Spal. Numeri alla mano, il bilancio dei precedenti ufficiali al Granillo è leggermente favorevole agli ospiti, vittoriosi in due occasioni tra le mura amaranto. I padroni di casa invece sono riusciti a portare a casa i tre punti solamente nel match casalingo andato in scena nella scorso campionato: 2-1 il risultato finale, con la Reggina guidata allora da Aglietti che ottenne la prima vittoria stagionale grazie alle reti di Hetemaj e Montalto.

Di seguito, le formazioni e i marcatori amaranto:

SERIE B 68/69, 12^ giornata (22/12/1968)

Reggina-Spal 1-1

Reggina: Jacoboni, Sbano, Clerici, Divina, Sonetti, Pesce, Tacelli, Guizzo, Toschi, Lombardo, Vallongo. Allenatore: Segato.

SERIE B 73/74, 32^ giornata (5/5/1974)

Reggina-Spal 0-2

Reggina: Cazzaniga, D’Astoli, Zazzaro, Poppi (Ferrara), Raschi, De Petri, Filippi, Pozzolo, Comini, Corni, Bonfanti. Allenatore: Cataldo

SERIE B 2020/2021, 6^ giornata (1/11/2020)

Reggina-Spal 0-1

Reggina: Guarna, Loiacono (Rossi), Cionek, Delprato, Rolando (Situm), Bianchi (Rivas), Crisetig, Liotti (Di Chiara), Bellomo (Folorunsho), Menez, Denis. Allenatore: Toscano.

Marcatore: 31′ pt Castro.

SERIE B 2021/2022, 2^ giornata (18/9/2021)

Reggina-Spal 2-1

Reggina: Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara (87′ Liotti); Ricci (60′ Cortinovis), Hetemaj (89′ Bianchi), Crisetig, Bellomo; Rivas (80′ Laribi), Galabinov (60′ Montalto). a disposizione: Turati, Loiacono, Regini, Amione, Liotti, Gavioli, Denis, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Marcatori: 15′ Hetemaj, 36′ Esposito (rig.), 67′ Montalto

SANTO ROMEO