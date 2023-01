Volley, vittoria esterna per la Reghion, netto 3-0 sulla Stefanese Volley

Secondo successo di fila, il primo in trasferta in questa stagione, per una Volley Reghion che si avvicina in maniera brillante al giro di boa del campionato. Il sestetto reggino s’impone per 3-0 a Santo Stefano di Camastra contro la Stefanese Volley, penultima in classifica e che resta in partita praticamente solo nel primo set, vinto dalla Reghion per 22-25.

Nei successivi due set non c’è di fatto partita, tale è la superiorità palesata da Genovese e compagne che vincono 15-25 il secondo e 12-25, per una vittoria a mani basse che consente a coach Pellegrino e la sua squadra di arrivare con l’umore alle stelle all’ultima giornata del girone di andata, sabato prossimo al “PalaCalafiore” contro la C.U.S. Catania, reduce dalla sconfitta interna contro Zafferana e scivolata al settimo posto.

Serie B2, Girone M – Classifica dopo la 12^ giornata

32 Cosedil Zafferana

31 Traina Caltanissetta

29 Pallavolo Crotone

26 Procori Ericina Volley

23 Sensation Profumerie Gioiosa

23 Fidelis Torretta Crotone

21 CUS Catania

18 Volley Valley FuniviaEtna

15 Volley Reghion

15 SaracenaCassiopeaSisa Piraino

9 Bricocity Alus Volley

6 Logos Ardens Comiso

3 Stefanese Volley

1 Planet Strano Light Catania