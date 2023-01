1^ Categoria, Real Metropolitana “ribaltata”, il Saint Michel vola a +9

Il 2023 del Girone D di Prima Categoria si è aperto con l’anticipo del “Cesare Giordano” di Gioia Tauro tra la capolista Saint Michel e una delle sue inseguitrici, la Real Metropolitana, incontro valido per la 13^ giornata del girone di andata. Due squadre dagli organici importanti allestiti per essere protagonisti, il distacco di 6 lunghezze dopo 12 gare a trasformare il match già in uno snodo cruciale. Partita dai ritmi costantemente alti, le due contendenti non disdegnano l’agonismo e per il signor Raffa di Vibo Valentia ci sarà parecchio lavoro.

Dopo un primo tentativo di Postorino, al 13′ la Real passa approfittando di un errore in uscita dei padroni di casa, Ferrato si accentra da destra seminando tre avversari e battendo Panuccio sull’uscita. Per la capolista è il 5° gol subito in 13 gare. La reazione della squadra di mister Mammoliti è immediata e porta al 20′ al rigore che Artuso trasforma calciando centralmente, ingannando Leonardi che in carriera di penalty ne ha disinnescati parecchi. Tornata in parità, la sfida vive su continui ribaltamenti di fronte e al 26′ l’argentino Alderete, arrivato al Saint Michel nel mercato di dicembre dall’Archi, in mezza rovesciata colpisce la traversa; dalla parte opposta ci provano senza fortuna D’Ascola, Postorino e Ferrato, poi ancora Alderete al 40′ va vicino al gol, il suo diagonale supera Leonardi ma sulla linea salva Iacono. Tuttavia sul corner seguente l’azione dei padroni di casa si sviluppa da una parte all’altra del campo, pallone servito basso nel cuore dell’area e ancora Artuso è lesto nel girare in fondo al sacco ribaltando il risultato. Si va al riposo sul parziale di 2-1.

In avvio di ripresa mister Arcidiaco incrementa il potenziale offensivo inserendo Lancia, il quale ha una ghiotta chance dopo meno di un minuto, la sua girata sottomisura sfiora il palo. Tra gli ospiti entra anche Ficara ma il Saint Michel è attento e ordinato concedendo poco, procurandosi a sua volta punizioni e corner sempre pericolosi, prima con Saccà, poi con Palumbo, quest’ultimo entrato da neppure dieci secondi, che di testa mette a lato da distanza ravvicinata. I padroni di casa riescono infine a sfruttare al 24′ un altro corner, lo stacco di Angilletta nel cuore dell’area è imparabile. Sul 3-1 le speranze dei reggini di evitare la sconfitta si affievoliscono, ciononostante continuano a provarci, esponendosi a qualche ripartenza, con al 44′, quando il nuovo entrato Quirino raccoglie la sponda di un compagno e dal vertice dell’area calcia un destro al volo che supera Leonardi insaccandosi imparabilmente (nell’immagine principale). Rete meravigliosa che mette definitivamente al sicuro la vittoria del Saint Michel, un poker che nel recupero ancora Quirino prova a trasformare in cinquina su punizione, sulla sua bordata stavolta Leonardi si oppone alla perfezione, evitando alla Real Metropolitana di uscire dal campo con un passivo eccessivamente largo.

Oltre al Saint Michel hanno vinto in questo sabato di anticipi anche il Bianco secondo in classifica, 3-1 sulla Pro Pellaro, e la Bovese terza, 1-0 in casa della Villese.