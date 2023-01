Serie D, il San Luca deve ritrovare la vittoria e sfruttare i due recuperi

La squadra di Cozza non vince dal 20 novembre ed è attesa da 5 gare in 15 giorni

Il San Luca ha chiuso il girone di andata in piena zona playout ma la classifica attuale del torneo di Serie D potrebbe ingannare. I giallorossi hanno infatti ben due partite da recuperare, fissate per le prossime settimane: a Trapani mercoledì 11 gennaio, in casa contro il Castrovillari il 18. In mezzo ci saranno anche le prime gare del girone di ritorno: domenica 8 a Vibo Valentia, il 15 in casa contro il Catania e il 22 in trasferta a Marigliano.

Per Cozza e i suoi sono in arrivo dunque ben 5 partite in 15 giorni, un tour de force che il San Luca dovrà provare a sfruttare al meglio per ritornare in linea di galleggiamento, in una classifica comunque molto corta che vede appena 6 lunghezze tra gli aspromontani terzultimi e il Trapani settimo. La prima missione per il San Luca sarà quella di ritrovare la vittoria che manca dal 20 novembre, successo per 2-1 ad Aversa nel 12° turno; in seguito sono arrivati 2 pareggi e lo stop netto di Licata prima della sosta, oltre ai due match rinviati.

Quella giallorossa è una squadra che pareggia molto, il più delle volte subendo il pari avversario nei minuti finali, qualche volta invece acciuffandolo con merito e forza di volontà. Sono stati finora 8 su 15 gli incontri terminati in parità, 4 le sconfitte subite, da Vibonese, Catania e Sant’Agata nelle prime 6 giornate e dal Licata alla 17^, ad interrompere una striscia positiva di ben 8 risultati utili consecutivi, in mezzo ai quali sono arrivate le uniche 3 vittorie giallorosse finora: il 19 ottobre contro il Cittanova, il 30 ottobre contro il Lamezia Terme e il già citato colpo in trasferta ad Aversa del 20 novembre.

Sono 17 i gol segnati dalla squadra di mister Cozza in 15 gare, il più prolifico fin qui tra i giallorossi è stato l’argentino Ariel Reinero, arrivato a San Luca solo ai primi di ottobre e a segno 5 volte in 7 gare giocate; alle sue spalle troviamo chi la storia di questa squadra l’ha scritta negli ultimi anni, capitan Domenico Carbone e subito dopo, altri due ragazzi che a San Luca lasciano il segno già da qualche tempo come Antonio Pelle e Alessio Leveque. Il mercato di dicembre ha portato alla corte del tecnico di Cariati due preziosi rinforzi che nel 2023 sapranno fornire il loro contributo: l’attaccante marocchino Ayoub Hefiane, classe 2002 arrivato dal Nola, e Andriy Yakovlev, anche lui attaccante, classe ’89, di nazionalità ucraina, arrivato dal Terracina ma che nella sua carriera ha giocato ad altissimi livelli, prendendo parte anche alla Champions League con la maglia dei bielorussi del Bate Borisov. Da registrare anche alcune uscite: Laudani, Patea, Nemia, Signorelli, Murdaca, Kokollari, Rogac, Janneh e Bruzzaniti.