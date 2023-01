Coppa Italia Serie D, Lamezia Terme corsaro a Portici, raggiunti gli Ottavi

L’anno solare 2023 comincia come meglio non si potrebbe per il Lamezia Terme, chiamato a scendere in campo in anticipo rispetto a tutte le altre squadre di Serie D per disputare l’ultimo match dei Sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie D. La squadra di mister Novelli è scesa in campo al “San Ciro” di Portici riuscendo a portare a casa una vittoria importante che vale l’accesso agli Ottavi.

Al 27′ vantaggio del Lamezia che colpisce con Alma, il forcing dei padroni di casa produce il pari di Mirante quando mancano nove minuti al 90′; la vittoria che appare sfumata sui titoli di coda, si materializza nuovamente all’87’, la firma di Addessi a fissare il definitivo 1-2 e la vittoria gialloblu.

Ottavi di finale in programma mercoledì prossimo, 11 gennaio, anche se la LND potrebbe decidere di posticipare il match del Lamezia Terme, chiamato ad affrontare il Trapani, sfida con il palio un posto tra le migliori otto. Queste le altre sette sfide in programma: Crema-Associazione Bra, Giana Erminio-Città di Varese, Adriese-Union Clodiense Chioggia, Prato-United Riccione, Arezzo-Pineto, Puteolana-Sarrabus Ogliastra e Cavese-Francavilla.