Ex amaranto, Micai è il nuovo portiere del Cosenza

Comincia il mercato e la prima società a mettere nero su bianco il primo movimento in entrata è una di quelle che ne ha maggiormente necessità come il Cosenza, ultimo in classifica al giro di boa. Alla corte di William Viali approda un nuovo portiere: si tratta di Alessandro Micai, arrivato a titolo definitivo dalla Salernitana, stesso club dal quale era invece giunto in prestito nell’estate del 2021 alla Reggina, collezionando 16 presenze in amaranto nello scorso torneo di Serie B.