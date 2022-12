Serie B, Giudice Sportivo: un turno a Pierozzi e per 3 calciatori della Spal

Il Giudice Sportivo di Serie B ha già comunicato le proprie decisioni in relazione alle gare della 19^ giornata giocata ieri. Sono 9 i calciatori squalificati, tutti per un turno, tra questi troviamo Niccolò Pierozzi che ad Ascoli ha rimediato la quinta ammonizione del suo campionato, con la diffida pendente su di lui da parecchio tempo. Il terzino scuola Fiorentina salterà dunque la prima gara del 2023, quando al “Granillo” arriverà la Spal di Daniele De Rossi, il quale dovrà fare a meno a sua volta di ben tre calciatori: Alessandro Murgia, espulso contro il Pisa, Biagio Meccariello e Alessandro Tripaldelli, che da diffidati hanno rimediato il giallo nel match perso con i toscani. Anche Fabio Cannavaro ne perde tre per squalifica: il suo Benevento si presenterà a Cosenza privo di Gennaro Acampora, Andres Tello Munoz e Mattia Viviani. Gli altri due calciatori fermati per un turno sono Santiago Visentin del Cittadella e Nahuel Estevez Alvarez del Parma.

Tornando alla Reggina, Jeremy Menez ha ricevuto la quarta ammonizione del suo campionato finendo in diffida; inoltre, essendo il capitano amaranto e avendo ricevuto un giallo per proteste, a suo carico è stata inflitta un’ammenda di € 1.000,00. Per Gianluca Di Chiara è arrivato il secondo giallo in stagione, il primo invece per Emanuele Cicerelli.