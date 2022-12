Coppa Italia Dilettanti, l’Albo d’Oro dal Siderno alla Gioiese

ALBO D’ORO COPPA ITALIA DILETTANTI

s.s. 2022/23 ASD GIOIESE 1918

s.s. 2021/22 AC LOCRI 1909

s.s.2019/20 ASD SAN LUCA

s.s.2018/19 ASD CORIGLIANO CALABRO

s.s.2017/18 A.C. LOCRI 1909

s.s.2016/17 VIGOR LAMEZIA

s.s.2015/16 A.S. SERSALE

s.s.2014/15 F.C. CALCIO ACRI

s.s.2013/14 A.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO

s.s.2012/13 A.S. ROCCELLA

s.s.2011/12 A.S.D. SOVERATO V.

s.s.2010/11 U.S. SCALEA 1912

s.s.2009/10 A.S.D. SS RENDE

s.s.2008/09 A.S. OMEGA BAGALADI

s.s.2007/08 A.C.D. HINTERREGGIO

s.s.2006/07 POL. TAURIANOVESE

s.s.2005/06 A.S. ROSARNO

s.s.2004/05 U.S. VILLESE

s.s.2003/04 A.C. N. ROSARNESE

s.s.2002/03 S.S. SILANA

s.s.2001/02 RENDE FOOTBALL CLUB

s.s.2000/01 U.S. ROSSANESE CALCIO

s.s.1999/00 COMPR. C.VATICANO

s.s.1998/99 A.S. REAL SOVERATO C.

s.s.1997/98 U.S. PALMESE

s.s.1996/97 S.S. NUOVA VIBONESE

s.s.1995/96 LOCRI AC

s.s.1994/95 F.C. CROTONE CALCIO

s.s.1993/94 A.S. RENDE CALCIO

s.s.1992/93 U.S. PAOLANA

s.s.1991/92 A.S. SIDERNO