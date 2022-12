Reggina-Inter, Acerbi: “Sono sempre un tifoso amaranto, sarebbe bello incontrarci in Serie A”

Al termine dell’amichevole Reggina-Inter, terminata con il successo dei nerazzurri maturato nel finale, è intervenuto nella mix-zone Francesco Acerbi, ex calciatore amaranto.

“Seguo sempre la Reggina, sono veramente contento per quello che sta facendo, se lo merita davvero. Io sono sempre il primo tifoso, sarebbe bello incontrarci il prossimo anno in Serie A. Mi ha fatto una bella impressione, una squadra compatta, viva, che pressa molto e che ha dimostrato di essere in salute; ho visto davvero una buona Reggina. Ho sempre detto che mi piacerebbe chiudere la carriera con questa maglia, è un pensiero che mi porto dietro da quando sono andato via. Il dottor Favasuli? Gli ho detto che è ringiovanito. Mi ha fatto un grande piacere incontrare tante persone che conoscevo, qui ho vissuto un anno quasi meraviglioso, peccato solo non essere riusciti a raggiungere la Serie A.”