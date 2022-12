Volley, vittoria schiacciante della Reghion sulla Planet Catania

Pronostico ampiamente rispettato dalla Volley Reghion che al PalaCalafiore non ha lasciato scampo alla Planet Strano Light Catania, fanalino di coda del campionato. Il 3-0 con il quale il sestetto reggino ha ottenuto il successo non è stato mai in discussione, con il solo secondo set giocato quasi sul filo dell’equilibrio.

Le ragazze di coach Cesare Pellegrino hanno conquistato nettamente il primo punto con un perentorio 25-15 in 24′ di gioco; come anticipato, le catanesi hanno tentato di rientrare in partita nel corso del secondo set, ma la maggior qualità di Genovese e compagne è venuta fuori in quello è che si rivelato come unico frangente non facile dell’intero match, chiudendo sul 25-22 in 25′. Il terzo set, con le ospiti ormai alla deriva, termina addirittura con uno schiacciante 25-9 ottenuto in soli 18′.

Dopo questa vittoria arriva la pausa natalizia, con la Reghion Volley attesa poi sul parquet per la penultima giornata di andata, il prossimo 8 gennaio a Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina, contro la Stefanese Volley che occupa la penultima posizione in graduatoria con soli 3 punti.

Serie B2, Girone M – Classifica dopo l’11^ giornata

29 Cosedil Zafferana

29 Pallavolo Crotone

28 Traina Caltanissetta

24 Procori Ericina Volley

21 CUS Catania

20 Sensation Profumerie Gioiosa

20 Fidelis Torretta Crotone

17 Volley Valley FuniviaEtna

12 Volley Reghion

12 SaracenaCassiopeaSisa Piraino

9 Bricocity Alus Volley

6 Logos Ardens Comiso

3 Stefanese Volley

1 Planet Strano Light Catania