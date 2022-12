Reggina-Bari, le pagelle: la difesa amaranto concede le briciole

Al “Granillo” si chiude senza gol la sfida al vertice tra Reggina e Bari, gara giocata prevalentemente dagli amaranto che non sono però riusciti a concretizzare la gran mole di gioco creata. Le pagelle di RNP.

Colombi 6 – Partita da spettatore, compie la prima e unica parata all’ora di gioco sul tiro di Botta.

Pierozzi 7 – Indiavolato, mette in costante difficoltà Mazzotta in copertura fornendo prezioso supporto offensivo; in difesa non rischia mai nulla.

Camporese 7 – Attento e preciso, preferisce non strafare, la sua partita è senza sbavature, un diligente mastino.

Cionek 7 – Si prende carico soprattutto delle sortite offensive del suo ex compagno Folorunsho, lo tiene a bada con le buone e con le cattive.

Di Chiara 7 – Inizialmente offre un grande supporto a Rivas, limita le sortite offensive onde evitare sbilanciamenti pericolosi ma nel finale torna spingere con froza.

Fabbian 7 – Pimpante e a tutto campo, Benedetti fatica a stargli dietro; combatte con la scaltrezza di un veterano su ogni palla. Dal 78′ Crisetig sv

Majer 6 – Rischia molto in occasione del gol annullato dal VAR, va a caccia di linee di passaggio lette quasi sempre in anticipo dagli avversari; non brillante come suo solito. Dal 78′ Liotti sv

Hernani 7 – Ispiratore di molte azioni offensive, conferma il buon periodo di forma, più volte si conferma lucido rifinitore ma trova i compagni pronti a fasi alterne.

Canotto 6 – Fatica ad entrare in partita, cerca il guizzo con costanza ma arriva spesso in ritardo di un soffio; uno slalom gigante in avvio di ripresa lo porta vicino al gol-capolavoro. Dall’84’ Ricci sv

Menez 6,5 – Viaggia a folate, quando si accende diventa imprevedibile e pericoloso con assist o soluzioni personali. Dal 46′ Gori 6,5 – Cerca il dialogo con i compagni e si fa cercare negli spazi, va vicino al gol e si procura il rigore prima assegnato e poi misteriosamente annullato dopo consulto al VAR.

Rivas 6,5 – Ha un buon impatto sul match, alla distanza abbassa i giri del motore ma è una minaccia imprevedibile. Dal 69′ Cicerelli 6 – Prova qualche accelerazione ma non riesce ad incidere più di tanto contro l’attenta difesa pugliese.

Mister Inzaghi 7 – La Reggina preme il Bari per tutta la partita concedendo agli avversari ben poche chance di arrivare dalle parti di Colombi, dimostrando una rinnovata attenzione difensiva dopo le difficoltà di Como. In avanti Hernani e compagni creano tantissimo i pugliesi chiusi a riccio per la maggior parte del tempo non consentono soluzioni facili negli ultimi sedici metri. Partita giocata a grande ritmo dall’inizio alla fine, intensità e carattere da grande squadra. Alla fine resta il rammarico per non aver conquistato una vittoria meritata.