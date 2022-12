Verso Reggina-Bari: tre ex sulla strada degli amaranto

La sfida del “Granillo” di sabato sera sarà un vero e proprio big-match in vetta alla classifica di Serie B; la Reggina vuole tornare ad assaporare il gusto dei tre punti di fronte al proprio pubblico dopo il pari con il Benevento e la sconfitta con il Frosinone. Sulla strada di mister Inzaghi e dei suoi ci sarà un Bari che detiene al momento il miglior rendimento esterno della categoria con ben 18 punti conquistati.

I pugliesi hanno inoltre operato l’aggancio in vetta alla classifica delle squadre più prolifiche, portandosi a 29 reti proprio come la Reggina. Di questi 29 gol, 9 li ha messi a segno il capocannoniere del campionato, ma al momento assente poiché impegnato al Mondiale con il sorprendente Marocco, ovvero Walid Cheddira. Importante contributo realizzativo anche da parte dell’altra punta Antonucci con 5 reti, stesso bottino finora di uno degli ex di questa sfida, Michael Folorunsho, in amaranto per una stagione e mezza e autore di 8 reti in 47 partite. Folorunsho, così come i suoi compagni Caprile e Salcedo e gli amaranto Fabbian e Pierozzi, è stato convocato dal C.T. Mancini per uno stage della nazionale a Coverciano nella prossima settimana.

Non c’è solo il calciatore di proprietà del Napoli tra gli ex amaranto in forza al Bari. Tornerà al “Granillo” dopo aver lasciato Reggio nel corso dell’ultima estate anche Nicola Bellomo, arrivato in riva allo Stretto nel gennaio del 2019 in Serie C e protagonista in questi anni con 110 partite giocate e 10 reti. Proprio da Reggio Calabria è invece iniziata la carriera di Mattia Maita, debuttando in Serie B nel 2011, a quasi diciassette anni, in un Reggina-Sassuolo; dopo i prestiti a Catanzaro, Rimini e Lumezzane, nella stagione 2014/2015, a vent’anni compiuti, fece parte della squadra amaranto appena retrocessa dalla B e salvatasi attraverso il playout con il Messina, raccogliendo complessivamente 9 presenze in stagione. Dopo il fallimento della Reggina nell’estate del 2015, passò al Catanzaro del quale divenne anche il capitano rimanendo fino al 2020, passando poi al Bari.