Volley, la Reghion torna a mani vuote dalla trasferta crotonese

Dopo tre giornate di fila sempre “a punti”, la Volley Reghion incassa una sconfitta per 3-0 a Crucoli, nel derby con le crotonesi della Fidelis Torretta. I parziali dei tre set raccontano di un successo netto da parte delle padrone di casa, con il sestetto reggino che non ha certamente reso come nelle ultime uscite. La Fidelis Torretta ha ottenuto i tre punti aggiudicandosi l’incontro con i parziali di 25-16, 25-12 e 25-17. La Reghion è adesso chiamata ad un pronto riscatto sabato 17 dicembre al PalaCalafiore, una partita da non fallire assolutamente contro la Planet Catania ultima in classifica.

Serie B2, Girone M – Classifica dopo la 10^ giornata

28 Traina Caltanissetta

26 Cosedil Zafferana

26 Pallavolo Crotone

21 CUS Catania

21 Procori Ericina Volley

18 Sensation Profumerie Gioiosa

17 Fidelis Torretta Crotone

16 Volley Valley FuniviaEtna

12 SaracenaCassiopeaSisa Piraino

9 Volley Reghion

6 Logos Ardens Comiso

6 Bricocity Alus Volley

3 Stefanese Volley

1 Planet Strano Light Catania